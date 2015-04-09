Бойовики мають на озброєнні 110 систем ППО і 700 танків - командування АТО

Про це повідомив заступник командувача АТО Валентин Федичев в інформаційному центрі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації в Краматорську, передає Еспресо.TV.

"З окупованих територій Донецької і Луганської області зобов'язані піти 9 тис. військовослужбовців регулярних ЗС РФ, а також повинна бути виведена вся військова техніка, яку РФ незаконно притягла на територію суверенної держави, а це майже 700 танків, понад 1100 ББМ, майже 600 артилерійських систем, більше 380 РСЗВ і 110 засобів ППО", - сказав Федичев.

Читайте такожЗ минулої п'ятниці до України в'їхали три колони танків і БТР з Росії

За його словами, 7 квітня в Луганськ прибуло до 40 одиниць військової техніки, зокрема, до 10 танків. 6 квітня в Новогригорьевку (недалеко від Дебальцеве) прибуло дві роти військовослужбовців РФ.

"У Ростовській області РФ проходять навчання по веденню бойових дій в умовах міста. У навчаннях беруть участь понад 1500 військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ЗС РФ", - розповів полковник.