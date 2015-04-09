В Широкиному на вулицях можна зустріти лише озброєних бойовиків "ДНР" - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу в Маріуполі.

Зокрема, Хуг розповів, що в пішому порядку спостерігачі ОБСЄ сьогодні ознайомилися з ситуацією у Широкиному. "Селище зазнало навіть ще більших руйнувань, ніж ми бачили під час останнього візиту туди два тижні тому", - сказав він.

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За його словами, велика кількість будівель, в тому числі школа, будинок культури та інші будівлі, були повністю зруйновані, і ці будівлі вже неможливо відремонтувати.

Також він відзначив, що на вулицях в селищі знаходиться багато мін та боєприпасів, що не вибухнули.

"Єдиними людьми, яких можна побачити на вулицях, є озброєні представники так званої "ДНР", - наголосив Хуг.

Заступник місії додав, що спостерігачі оцінюють, що перед тим, як цивільне населення зможе продовжити нормальне життя в Широкиному, необхідно провести велику роботу з відновлення селища та ремонту.

Хуг також уточнив, що селище не повністю контролюється бойовиками "ДНР". За його словами, позиції протиборчих сторін знаходяться у близькості одна до одної, а в населеному пункті є зони, які непідконтрольні жодній стороні, тому що знаходяться між позиціями сторін. "Це є ще одним прикладом того, що не зрозуміло, хто повністю контролює селище", - сказав Хуг.

Окрім того, він зазначив, що позиції сторін постійно змінюються.