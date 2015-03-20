Кількох офіцерів СБУ та МВС затримали за підозрою в корупції під час пропуску громадян із зони АТО
Служба безпеки України затримала кількох офіцерів МВС і СБУ за вчинення корупційних дій під час пропуску громадян із зони АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні в Києві.
“За дорученням президента на контрольних пунктах проходить антикорупційна операція, під час якої заарештовано офіцерів МВС та СБУ, яких підозрюють у вчиненні корупційних дій (щодо видачі перепусток)”, - сказав він, не уточнивши, водночас, кількість затриманих правоохоронців.
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Також Лубківський наголосив, що “для нас дуже важливо без жодного сумніву боротись за очищення СБУ і викидати тих, хто паплюжить честь СБУ, і такі антикорупційні операції продовжуватимуться надалі”.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Раді національної безпеки та оборони з метою обмеження руху людей та вантажів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції визначено 7 пунктів для в'їзду та виїзду з окупованої території.