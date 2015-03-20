Кількох офіцерів СБУ та МВС затримали за підозрою в корупції під час пропуску громадян із зони АТО

16:42, 20 березня 2015
Війна
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Служба безпеки України затримала кількох офіцерів МВС і СБУ за вчинення корупційних дій під час пропуску громадян із зони АТО.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні в Києві.

“За дорученням президента на контрольних пунктах проходить антикорупційна операція, під час якої заарештовано офіцерів МВС та СБУ, яких підозрюють у вчиненні корупційних дій (щодо видачі перепусток)”, - сказав він, не уточнивши, водночас, кількість затриманих правоохоронців.

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Також Лубківський наголосив, що “для нас дуже важливо без жодного сумніву боротись за очищення СБУ і викидати тих, хто паплюжить честь СБУ, і такі антикорупційні операції продовжуватимуться надалі”.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Раді національної безпеки та оборони з метою обмеження руху людей та вантажів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції визначено 7 пунктів для в'їзду та виїзду з окупованої території.

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