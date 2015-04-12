Російський терорист Бородай заявив, що у Гіркіна проблеми з психікою
Російський піарник Олександр Бородай, який активно брав участь у терористичній діяльності на Донбасі торік, звинуватив Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у проблемах з психікою.
Приводом для цього стали останні заяви колишнього командира російсько-терористичних військ, сказав Бородай в інтерв'ю Новой газете.
"Ми дійсно багато років дружили. Але зараз стосунки змінилися. Я вважаю його людиною, що остаточно втратила адекватність і психічне здоров'я. Для цього у мене є вагомі підстави. Я і раніше знав, що в нього деякі проблеми з психікою, але не думав, що вони доростуть до такого масштабу і почнуть шкодити справі, країні, шкодити іншим людям", - розповів Бородай.
Читайте такожСтрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІНа його думку, Гіркін "просто зламався у Слов'янську", а приводом для звинувачень у неадекватності стало те, що екс-командир терористів зробив декілька гучних заяв, які розкривають роль Росії у розв'язанні війни на сході України.
"Якби він не робив критичної маси заяв, які завдають прямої шкоди як Росії, так і новоутвореним республікам, про нього ніхто поганого слова не сказав би. Просто мовчали б з поваги до минулих заслуг", - сказав Бородай.
Нагадаємо, Гіркін в одному з інтерв'ю зізнався, що саме його група розв'язала війну на мирному до того Донбасі. Також він ввів в ужиток термін "відпускники", що позначає російських військових без документів і розпізнавальних знаків, які атакували українські Збройні сили в серпні 2014 року.
Пізніше він заявив, що Путіна чекає або тюрма, або розстріл.