Російський терорист Бородай заявив, що у Гіркіна проблеми з психікою

Приводом для цього стали останні заяви колишнього командира російсько-терористичних військ, сказав Бородай в інтерв'ю Новой газете.

"Ми дійсно багато років дружили. Але зараз стосунки змінилися. Я вважаю його людиною, що остаточно втратила адекватність і психічне здоров'я. Для цього у мене є вагомі підстави. Я і раніше знав, що в нього деякі проблеми з психікою, але не думав, що вони доростуть до такого масштабу і почнуть шкодити справі, країні, шкодити іншим людям", - розповів Бородай.

Читайте такожСтрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІНа його думку, Гіркін "просто зламався у Слов'янську", а приводом для звинувачень у неадекватності стало те, що екс-командир терористів зробив декілька гучних заяв, які розкривають роль Росії у розв'язанні війни на сході України.

"Якби він не робив критичної маси заяв, які завдають прямої шкоди як Росії, так і новоутвореним республікам, про нього ніхто поганого слова не сказав би. Просто мовчали б з поваги до минулих заслуг", - сказав Бородай.

Нагадаємо, Гіркін в одному з інтерв'ю зізнався, що саме його група розв'язала війну на мирному до того Донбасі. Також він ввів в ужиток термін "відпускники", що позначає російських військових без документів і розпізнавальних знаків, які атакували українські Збройні сили в серпні 2014 року.

Пізніше він заявив, що Путіна чекає або тюрма, або розстріл.