У Донецьку готують близько сотні диверсантів для перекидання у Харків та Одесу

У Донецьку на базі бандформування ”Восток” проводиться набір на підготовку близько 20 диверсійно-розвідувальних груп по 5 осіб кожна, наприкінці травня вони будуть відправлені до Одеси та Харкова.

Про це заявив заступник командувача АТО Валентин Федичев, повідомляє «Українська правда».

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”Озброєння, вибухівка, засоби зв`язку та гроші вже є у схованках у цих містах. Будьмо пильними”, - заявив він.