Бої у Пісках: бойовики не використовують хіба що "Гради" - бійці

Як зазначено у повідомленні батальйону спецпризначення "Січ", "бої у Пісках такі, майже як взимку до перемир'я, пише Українська правда.

"Із озброєння ворогом не використовуються хіба "Гради". О 19:10 наші позиції знову почали обстрілювати із крупнокаліберних кулеметів та АГСів. Ворожий вогонь в основному ведеться із Жаб'ячого та укріпрайону на околиці Донецька, а також із їхнього блокпосту працюють іноді міномети", - йдеться у повідомленні.

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Також у повідомленні зазначено, що за сьогоднішній день "дуже багато поранених у Пісках".