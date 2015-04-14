У Широкиному підірвався на розтяжці співробітник каналу "Звєзда"

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на сепаратистські ресурси.

Інцидент стався під час поїздки в Широкіно представників ОБСЄ і спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню.

«Журналіст "Звєзди" оглядав руїни, де натрапив на розтяжку, стався вибух. Співробітник телеканалу отримав важкі поранення голови та нижніх кінцівок. У момент вибуху на журналісті не було бронежилета»,- наголошується в повідомленні.

Читайте такожПід Маріуполем на міні підірвався позашляховик ЗСУ: дві людини загинули

Був поранений оператор російського телеканалу "Звєзда" Андрій Луньов.

Канал "Звєзда" відомий в Україні великою кількістю примітивно сфальсифікованих новин.

Так, у серпні 2014 року в якості доказу обстрілу Макіївки ракетою "Точка-У" він показав відео вибуху ракети на Байконурі. В лютому 2015 року канал розповсюдив фото шахтаря, у якого бойовики намагалися зрізати лампочкою патріотичне татуювання, як "силовика, який намагався стерти татуювання цеглою". У березні "Звєзда" змонтувала відео про "стовідсоткову підтримку Путіна" в українському Слов'янську.