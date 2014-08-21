Канал "Звезда" супроводив новину про Донбас відеорядом про вибух ракети на Байконурі

Про це повідомляє прес-центр РНБО. У ніч на 21 серпня російська телерадіокомпанія "Звезда" збройних сил РФ повідомила про те, що сили АТО в боях за Макіївку обстріляли місто з ракетного комплексу "Точка-У".

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У сюжеті заявлялось, що збройні сили України бомблять місто для того, щоб звільнити його до Дня незалежності. На додачу, показуючи відео, росіяни погрожували Україні міжнародним скандалом.

Однак, як виявили аналітики інформаційно-аналітичного центру РНБО, відеоряд, який демонструє застосування зброї масового ураження у Макіївці, що нібито була запущена українськими військовими, насправді стосується іншої події – вибуху російської ракети 2 липня 2013 на Байконурі (Казахстан).

Насправді відео знімалося в містечку поблизу полігону, сказав речник РНБО Андрій Лисенко. "Макіївка й Байконур у Росії вважаються однією і тією ж місцевістю", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що українські силовики використовували фосфорні бомби проти мирного населення. На підтвердження цього російське ТБ використовувало кадри, зняті в 2004 році в місті Ель-Фаллуджа в Іраку.