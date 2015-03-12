Російські ЗМІ змонтували фейк про тотальну довіру до Путіна в Слов'янську

Однак оригінал відео, який використовували російські журналісти, свідчить про інше, пише Крим.Реалії.

У середу, 11 березня, телеканал Міноборони Росії Звєзда повідомив, що в українському місті Слов'янську опитані на вулиці мешканці - всі без винятку - довіряють президенту Росії Володимиру Путіну.

Читайте також"Перший канал" зізнався, що сюжет про "розіп'ятого хлопчика" був фейком«Журналісти українського «Громадського телебачення» провели соцопитування на вулицях Слов'янська. У жителів, чиє місто вже довгий час перебуває під контролем українських військових, запитали про ставлення до президентів Росії і України. Так, переважна більшість опитаних негативно висловилася про політику Петра Порошенка і про нього самого зокрема. Знайшлися й ті, хто взагалі не знає, хто він такий. При цьому, ніхто не запитав журналістів чого-небудь щодо особи Володимира Путіна. Всі опитані жителі Слов'янська президенту Росії довіряють», - пише "Звєзда".

Ще далі пішов російський 5 канал, який просто написав "всі опитані жителі Слов'янська впевнені, що російському президенту можна повністю довіряти", причому ще й додав, що опитування проводилося в Маріуполі.

Такий висновок російські журналісти зробили з ролика «Громадського телебачення Донеччини». Однак з 4-хвилинного відео використовували тільки одну хвилину - з фрагментами, які краще продемонстрували їхні переконання.

Насправді, думки жителів Слов'янська дуже різняться, критику і недовіру висловлюють як у бік Петра Порошенка, так і Володимира Путіна. Опитували журналісти при цьому тільки жителів Слов'янська.

Повне відео опитування.

Українське місто Слов'янськ перебувало під контролем проросійських бойовиків з середини квітня 2014 року, українські військові повернули контроль над містом на початку липня. Згідно з опитуванням, проведеним у Слов'янську фондом «Демократичні ініціативи» та низкою соціологічних служб, більшість жителів Слов'янська та Краматорська вважають, що Донбас має залишатися частиною України, або на тих же умовах, що і раніше (27%), або з більшою незалежністю від Києва (45%). За майбутнє Донбасу у вигляді незалежної держави («ДНР» і «ЛНР») висловилися 7% респондентів і ще 5% бачать Донбас частиною Російської Федерації.