Боєць батальйону "Карпатська Січ": на сході відбувається повноцінна війна, а не АТО

21:14, 17 квітня 2015
Війна
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Учасник оборони Донецького аеропорту вважає, що приховування повноцінної війни на сході України під виглядом АТО є результатом перемоги агітаційної машини Кремля.

REUTERS

Боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ", учасник оборони Донецького аеропорту Микола Тихонов висловлює переконання, що приховування повноцінної війни на сході України під виглядом проведення антитерористичної операції, а також проведення розмов про сепаратистів і терористів є результатом перемоги агітаційної машини Кремля.

Про це він сказав під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 18 квітня о 17:00.

Зокрема, Тихонов висловив переконання, що на сході Україні відбувається справжня повноцінна війна, а не кампанія, яку назвуть антитерористичною операцією, що приховує реальний стан речей, які відбуваються на сході України. "На сході у нас є протистояння з нашим одвічним супротивником, це з Росією. На сході у нас є зрадники, які співпрацюють з окупантами... і на сході у нас є окуповані території...", - сказав боєць батальйону "Карпатська Січ".

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"Треба визнати, що це, на мій погляд, ніяка не терористична загроза. І до речі, в мене ще є думка з цього приводу, що те, що ми називаємо цих людей сепаратистами, терористами - це велика перемога агітаційної машини Кремля, яка нас всіх ввела в таке поле, де ми не бачимо головного, а головне те, що ми зіткнулись, знову таки, з нашим ворогом, і тут питання йде, чи ми переможемо у цій війні, чи ми будемо знищені як нація, як незалежна держава", - зазначив Тихонов.

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