Боєць батальйону "Карпатська Січ": на сході відбувається повноцінна війна, а не АТО

Боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ", учасник оборони Донецького аеропорту Микола Тихонов висловлює переконання, що приховування повноцінної війни на сході України під виглядом проведення антитерористичної операції, а також проведення розмов про сепаратистів і терористів є результатом перемоги агітаційної машини Кремля.

Про це він сказав під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 18 квітня о 17:00.

Зокрема, Тихонов висловив переконання, що на сході Україні відбувається справжня повноцінна війна, а не кампанія, яку назвуть антитерористичною операцією, що приховує реальний стан речей, які відбуваються на сході України. "На сході у нас є протистояння з нашим одвічним супротивником, це з Росією. На сході у нас є зрадники, які співпрацюють з окупантами... і на сході у нас є окуповані території...", - сказав боєць батальйону "Карпатська Січ".

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"Треба визнати, що це, на мій погляд, ніяка не терористична загроза. І до речі, в мене ще є думка з цього приводу, що те, що ми називаємо цих людей сепаратистами, терористами - це велика перемога агітаційної машини Кремля, яка нас всіх ввела в таке поле, де ми не бачимо головного, а головне те, що ми зіткнулись, знову таки, з нашим ворогом, і тут питання йде, чи ми переможемо у цій війні, чи ми будемо знищені як нація, як незалежна держава", - зазначив Тихонов.