Посол США: військові РФ розгорнули додаткові системи ППО на сході України

Про це американський посол написав у "Твіттері". "Росія також нарощує свої сили уздовж кордону з Україною. З жовтня 2014 року це найвищі показники присутності російських сил на кордоні. Росія передислокувала елементи під Бєлгородом, навпроти Харкова", - написав Джеффрі Пайєтт.

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Він зазначив, що російські військові розгорнули додаткові системи ППО в східній Україні і встановили кілька з них ближче до лінії фронту. "C серпня це найвища концентрація російських систем ППО на сході України",- додав посол.

Крім цього американський дипломат написав, що російські і сепаратистські сили також мають у своєму розпорядженні значну концентрацію елементів командування і в контрольних пунктах у східній Україні. За словами посла, об'єднані сили Росії та бойовиків оперують значною кількістю артилерії і РСЗВ в районах, що входять в зону перемир'я у відповідності з мінськими угодами. Посол США додав, що об'єднані сили Росії та бойовиків проводять комплексні навчання в східній Україні. "Ускладнений характер навчань не залишає сумнівів в участі Росії", - додав посол.

У свою чергу прес-секретар Державного департаменту США Марі Харф додала, що той факт, що навчання бойовиків стають все більш серйозними і комплексними, "не залишає сумнівів у тому, що Росія бере в них участь". "Те, що в навчаннях задіяні російські безпілотні літальні апарати - безпомилкова ознака присутності Росії", - підкреслила вона.

Також Марі Харф зазначила, що "після того як зберігався відносно стабільний характер присутності вздовж кордону, Росія послала туди додаткові підрозділи".