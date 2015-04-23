Українські військові порадили жителям Луганського виїхати через можливе загострення перед 9 травня - ОБСЄ

Про це йдеться в звіті за 22 квітня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, зазначається, що у підконтрольному українській владі селищі Луганське (55км на північній схід від Донецька), місцеві жителі повідомили, що українські Збройні сили неформально порадили їм покинути селище перед 9 травням для їхньої власної безпеки, тому що очікується, що воєнні дії загостряться орієнтовно в той час.

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Разом з тим, спостерігачі із посиланням на одного з командирів ЗСУ, повідомляють, що ситуація в Луганському залишається спокійною з одиничними застосуваннями стрілецької зброї впродовж останніх 24 годин.

Місія також відвідала місцеву початкову школу, яка використовувалася Збройними силами України у січні-лютому впродовж трьох тижнів та побачила основні пошкодження із зовнішньої та внутрішньої сторони будівлі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в ОБСЄ констатували хиткість "режиму тиші" на Донбасі.