В ОБСЄ констатували хиткість "режиму тиші" на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Відні на прес-конференції після представлення звіту про ситуацію на сході України перед Постійною радою ОБСЄ.

Зокрема, Апакан розповів, що у місії зараз 444 спостерігачів, які представляють близько 40 країн. Із них дві третини працюють на сході України.

"Спеціальна моніторингова місія продемонструвала спроможність та готовність збільшити свою присутність, проте для здійснення цілей моніторингу місія повинна бути забезпечена необмеженим та безпечним доступом в конфліктну зону. Як ми бачили у Широкиному і в Донецькому аеропорту, та інших гарячих точках, режим припинення вогню залишається хитким", - сказав Апакан, додавши, що ситуація для місцевого населення залишається непростою.

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У цьому зв'язку він наголосив, що "всі сторони повинні проявляти максимальну стриманість та повністю взяти на себе відповідальність для запобігання подальшому вимушеному переселенню та стражданню людей, а також подвоїти зусилля для досягнення політичного розв'язання ситуації".

Апакан нагадав, що місія неодноразово говорила про необхідність відведення важкої техніки відповідно до Мінських домовленостей, і якщо говорити про Широкине, то, за його словами, таке відведення повинно бути здійснене на відстань від 5 до 6 км, щоб ситуація в цьому селищі могла бути нормалізована.

Голова СММ зазначив, що Широкине є дуже важливим районом, оскільки якщо там вдасться досягти конкретного результату з нормалізації ситуації, то цей досвід та підхід можна спробувати застосувати в інших гарячих точках.