Компенсацій постраждалим від обстрілу Маріуполя 24 січня не вистачає навіть на вікна (відеорепортаж)

В результаті терористичного обстрілу мікрорайону Східний 31 людина загинула, більше ста отримали поранення, але насправді розміри біди незмірно більші, пише місцевий ресурс 0629.

Багато тисяч постраждалих не можуть повернутися до колишнього життя досі.

"З плином часу Східний все рідше згадується у стрічках новин. Він перестає бути вдалим місцем для політичного піару. Чим далі ми віддаляємося від тих подій, тим менше уваги, менше реальної допомоги. Не стає тільки менше проблем у тих, хто внаслідок теракту втратив дах і більшу частину майна", - пише видання.

Читайте такожЖителям Маріуполя порадили судитися з державою через зруйновані будинкиМаріуполя після трагедії отримав 27 машин будівельних матеріалів і близько 20 мільйонів гривень. «Де ці будматеріали, де ці гроші?» - питають сьогодні постраждалі. Більшість з них вирішували і вирішують проблеми, пов'язані з ремонтом житла, самостійно. Сьогодні їм відмовляють у компенсації і рекомендують подавати в суд на державу.

Ті ж, у кого можливості відновлювати своє житло самостійно немає, досі живуть на руїнах. Фінансову допомогу розпорошили, у підсумку ніхто з них так і не зміг повністю вирішити свої житлові проблеми. Грошей, виділених фондами, державою і містом або елементарно не вистачає ні на що, або їх і не було зовсім.

Журналісти поговорили з чотирма жителями Східного. У кожного з них - своя історія і своя невирішена проблема.