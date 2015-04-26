Бойовики з гаубиць більше години обстрілювали позиції "Азову" у Широкиному

Сьогодні зранку бойовики обстріляли бійців полку "Азов" та "Донбас" у селищі Широкине з гаубиць.

Про це повідомляється на сторінці полку у Twitter.

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"О 6:40 ранку терористи відкрили вогонь по позиціях українських військових у селищі Широкине з гаубиць. Ворог більше години обстрілював позиції полку "Азов" та побратимів з батальйону "Донбас"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. З 18:00 до опівночі незаконні збройні формування 30 разів обстріляли позиції українських військ уздовж лінії розмежування.