ОБСЄ продовжує фіксувати невідведене важке озброєння на сході України

Про це йдеться в звіті ОБСЄ за 28 квітня, опублікованому сьогодні.

"Незважаючи на твердження, що відведення важкого озброєння було закінчено, спеціальна моніторингова місія продовжує помічати присутність важкого озброєння", - йдеться в звіті.

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Зокрема, на підконтрольній території бойовикам "ЛНР", місія побачила на буксирі вантажівок три 122-міліметрові гаубиці Д-30 та ще одну, яка стояла на місці в нерухомому стані.

Також, сказано, що на окупованій бойовиками території спостерігачі побачили один танк Т-64 та 100-міліметрову протитанкову зброю.

Окрім того, спостерігачі зазначили, що спостерігали за проведенням військових навчань на околиці населеного пункту Успенка (окупованій бойовиками, 27 км на південний захід від Луганська).

На контрольованій владою території представники ОБСЄ побачили 8 танків Т-64.