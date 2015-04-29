Міноборони заявляє про недостовірний звіт місії ОБСЄ щодо обстрілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, командування також спростовує дані спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про кількість обстрілів українських позицій бойовиками в районі Широкиного і підкреслює необхідність встановлення місією веб-камер для спостереження в найбільш "гарячих" точках вздовж всієї лінії зіткнення.

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"На офіційному веб-сайті СММ ОБСЄ поширена інформація, з якої випливає, що протягом дня 26 квітня спостерігачі місії в районі населеного пункту Широкине Донецької області зафіксували всього 413 пострілів з озброєння різних типів, які нібито були здійснені підрозділами Збройних сил України в напрямку території, контрольованої незаконними збройними формуваннями окремих районів Донецької області", - зазначають у Міноборони.

При цьому за цей же проміжок часу на контрольованій Україною території спостерігачами СММ ОБСЄ було зафіксовано лише два вибухи від артилерійських снарядів калібром 122 мм на східній околиці населеного пункту Бердянське Донецької області.

"Командування штабу АТО офіційно заявляє, що оприлюднені СММ ОБСЄ дані не відповідають інформації про обстріли контрольованої Україною території, зафіксовані штабом АТО в секторі «М»", - заявляє прес-служба відомства.

Загалом, як стверджують у Міноборони, "протягом зазначеної доби було зафіксовано 17 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України, у відповідь на які підрозділи ЗСУ 8 разів відкрили вогонь. Ця інформація опосередковано підтверджується даними, отриманими Спільним центром контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін від представників окремих районів Донецької області, які здійснювали моніторинг режиму припинення вогню на посту спостереження".