У Широкиному "Азов" веде бій з терористами

Про це повідомляє прес-служба полку "Азов".

"Вже більш ніж півгодини в Широкино триває бій між бійцями "Азову" та російськими терористами. Бойовики обстрілюють наші позиції з СПГ, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Азовці дають адекватну відсіч та утримують всі свої позиції", - йдеться у повідомленні.

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