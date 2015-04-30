У Широкиному "Азов" веде бій з терористами

00:16, 30 квітня 2015
Війна
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У районі селища Широкине на Донеччині йде бій з терористами

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба полку "Азов".

"Вже більш ніж півгодини в Широкино триває бій між бійцями "Азову" та російськими терористами. Бойовики обстрілюють наші позиції з СПГ, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Азовці дають адекватну відсіч та утримують всі свої позиції", - йдеться у повідомленні.

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