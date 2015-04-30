У Широкиному "Азов" веде бій з терористами
00:16, 30 квітня 2015Війна
0 0
У районі селища Широкине на Донеччині йде бій з терористами
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба полку "Азов".
"Вже більш ніж півгодини в Широкино триває бій між бійцями "Азову" та російськими терористами. Бойовики обстрілюють наші позиції з СПГ, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Азовці дають адекватну відсіч та утримують всі свої позиції", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожБойовики з гаубиць більше години обстрілювали позиції "Азову" у Широкиному
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter