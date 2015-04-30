Порошенко про порушення прав ветеранів: "тиловий пацюк" не має права зневажати людей, що проливали кров
Президент доручив головам районних державних адміністрацій взяти під особистий контроль питання працевлаштування та вирішення інших проблем адаптації демобілізованих воїнів.
Як повідомляє прес-служба голови держави, на нараді з головами РДА Порошенко повідомив про випадки порушення роботодавцями прав демобілізованих.
"За окремими фактами почато кримінальні провадження. І так має бути всюди. Жодна, вибачте за різкість, «тилова криса» не має ані юридичного, ані морального права зневажати людей, які проливали кров за Батьківщину і ризикували життям!", – сказав президент.
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"Беріть кожного воїна за руку і допомагайте йому знайти роботу! Це – привілейована і найбільш шанована частина суспільства. Таку особливу увагу вони заслужили потом, кров’ю, повсякденним ризиком для життя", – заявив Порошенко.
Також голова держави повідомив, що доручив Уряду підготувати законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, місця роботи, посади і виплати заробітку. За словами Президента, відповідний законопроект найближчим часом буде розглянутий у Парламенті.