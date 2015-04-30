Порошенко про порушення прав ветеранів: "тиловий пацюк" не має права зневажати людей, що проливали кров

Як повідомляє прес-служба голови держави, на нараді з головами РДА Порошенко повідомив про випадки порушення роботодавцями прав демобілізованих.

"За окремими фактами почато кримінальні провадження. І так має бути всюди. Жодна, вибачте за різкість, «тилова криса» не має ані юридичного, ані морального права зневажати людей, які проливали кров за Батьківщину і ризикували життям!", – сказав президент.

Читайте такожПорошенко вимагає пришвидшити процедуру надання статусу учасника АТОВін наголосив на тому, що такими випадками має займатися не лише прокуратура, а і керівники місцевих органів влади.

"Беріть кожного воїна за руку і допомагайте йому знайти роботу! Це – привілейована і найбільш шанована частина суспільства. Таку особливу увагу вони заслужили потом, кров’ю, повсякденним ризиком для життя", – заявив Порошенко.

Також голова держави повідомив, що доручив Уряду підготувати законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, місця роботи, посади і виплати заробітку. За словами Президента, відповідний законопроект найближчим часом буде розглянутий у Парламенті.