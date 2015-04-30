На базі бойовиків в Донецьку стався вибух - ЗМІ
21:04, 30 квітня 2015Війна
2135 0
У Пролетарському районі Донецька, недалеко від терикону шахти "Східна", стався сильний вибух.
Після вибуху над шахтою піднявся "гриб" чорного диму / 62.ua
Про це повідомляє 62.ua із посиланням на місцевих жителів.
Повідомляється, що вибух стався недалеко від терикону шахта "Східна" у Пролетарському районі Донецька.
Читайте такожУ Донецьку в зоні хімічно-промислової площадки почалася пожежа - ЗМІ
За повідомленнями донеччан, в районі шахти знаходиться батарея важкої артилерії бойовиків, після вибуху над шахтою піднявся "гриб" чорного диму, зазначає видання.
Нагадаємо, 18 березня ЗМІ повідомляли, що в Донецьку пролунав потужний вибух.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter