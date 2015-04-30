На базі бойовиків в Донецьку стався вибух - ЗМІ

Про це повідомляє 62.ua із посиланням на місцевих жителів.

Повідомляється, що вибух стався недалеко від терикону шахта "Східна" у Пролетарському районі Донецька.

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За повідомленнями донеччан, в районі шахти знаходиться батарея важкої артилерії бойовиків, після вибуху над шахтою піднявся "гриб" чорного диму, зазначає видання.

Нагадаємо, 18 березня ЗМІ повідомляли, що в Донецьку пролунав потужний вибух.