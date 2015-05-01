В зоні АТО затримали двох поплічників бойовиків із вибухівкою та гранатою

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, зловмисників, котрі небезпідставно підозрюються у вчиненні ряду злочинів, правоохоронці затримали 30 квітня під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів, в селищі Ямпіль Краснолиманського району Донецької області.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили в одного із затриманих, 48-річного мешканця Донецької області, сумку, в якій знаходилися складові вибухового пристрою, зокрема, машинка-детонатор, дроти, запали до гранат. За словами чоловіка, цю сумку йому залишив 27-річний знайомий на зберігання. В іншого 38-річного чоловіка, також імовірного члена незаконного збройного формування, була виявлена та вилучена граната і 13 набоїв калібру 7,62 мм», - йдеться у повідомленні.

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Відносно затриманих розпочаті кримінальні провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

«Проводяться подальші оперативні та слідчі заходи щодо виявлення інших схронів зі зброєю та осіб, причетних до її зберігання та розповсюдження», - зазначає СЗГ.