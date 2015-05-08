Бойовики ховають "відведене" озброєння в ангарах на території Донецька - Береза

Бойовики не припиняють обстрілу позицій сил АТО на Донбасі, при цьому незаконні збройні формування почали використовувати потужніше озброєння. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, командир полку "Дніпро-1" Юрій Береза.

"У Пісках зараз йдуть обстріли постійно. Якщо раніше тільки 82-мм калібр мінометів, то зараз перейшли на потужнішу зброю. Я мовчу про те, що відбувається зі стрілецької зброї, ці перестрілки практично не вщухають", - сказав Береза.

"Якщо проаналізувати все, що відбувається за лінією розмежування, завдяки розвідці, яка у нас є, я зараз можу підтвердити, що все, що повинні були зробити бойовики після мінських переговорів "Мінськ-2", - відвести важку артилерію, техніку, - практично це не виконується. У нас є дуже багато відеоматеріалів, які підтверджують, що на території Донецька, на територіях більш-менш великих підприємств, де є ангари, там прихована вся техніка, і ця техніка готова до наступу", - зазначив нардеп.

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За його словами, те ж саме відбувається по всій лінії зіткнення – від Авдіївки до Маріуполя, спостерігається постійна ескалація конфлікту з боку російських найманців.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу бойовиками позицій сил АТО поблизу Горлівки загинули двоє українських військових, дев'ять бійців отримали поранення.

За даними АТЦ, незаконні збройні формування 7 травня вчинили майже 40 обстрілів українських позицій на Донбасі. Зазначимо, бойовики, у свою чергу, звинувачують ВСУ в провокаційних обстрілах своїх позицій.