Бойовики ховають "відведене" озброєння в ангарах на території Донецька - Береза

07:21, 08 травня 2015
Війна
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Депутат заявив, що у сил АТО є відеоматеріали, які підтверджують, що на територіях підприємств міста схована вся техніка.

Фото УНИАН

Бойовики не припиняють обстрілу позицій сил АТО на Донбасі, при цьому незаконні збройні формування почали використовувати потужніше озброєння. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, командир полку "Дніпро-1" Юрій Береза.

"У Пісках зараз йдуть обстріли постійно. Якщо раніше тільки 82-мм калібр мінометів, то зараз перейшли на потужнішу зброю. Я мовчу про те, що відбувається зі стрілецької зброї, ці перестрілки практично не вщухають", - сказав Береза.

"Якщо проаналізувати все, що відбувається за лінією розмежування, завдяки розвідці, яка у нас є, я зараз можу підтвердити, що все, що повинні були зробити бойовики після мінських переговорів "Мінськ-2", - відвести важку артилерію, техніку, - практично це не виконується. У нас є дуже багато відеоматеріалів, які підтверджують, що на території Донецька, на територіях більш-менш великих підприємств, де є ангари, там прихована вся техніка, і ця техніка готова до наступу", - зазначив нардеп.

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За його словами, те ж саме відбувається по всій лінії зіткнення – від Авдіївки до Маріуполя, спостерігається постійна ескалація конфлікту з боку російських найманців.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу бойовиками позицій сил АТО поблизу Горлівки загинули двоє українських військових, дев'ять бійців отримали поранення.

За даними АТЦ, незаконні збройні формування 7 травня вчинили майже 40 обстрілів українських позицій на Донбасі. Зазначимо, бойовики, у свою чергу, звинувачують ВСУ в провокаційних обстрілах своїх позицій.

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