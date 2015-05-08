Механізми звільнення бійців з полону бойовиків непрозорі та незрозумілі - Корбан

Днями планувалося звільнення з полону бойовиків чотирьох бійців 13-го мотопіхотного батальйону, котрі провели в неволі 97 днів. Усіх захопили в січні на блокпості у Вуглегірську, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Однак звільнити вдалося трьох із них. Це Дмитро Киричок, Дмитро Мартиненко та Віталій Мишастий.

"Ми приїхали на чужу територію, віддали їхніх хлопців. Там один був поранений, на візочку. Своїх забрали. Був варіант забрати ще четвертого, але підвела та сторона", - розповів правозахисник Василь Ковальчук.

Бранці повернулися на волю завдяки Фонду оборони країни. Тамтешні волонтери кажуть, що звільняти полонених дуже складно. Дієвого державного механізму досі немає.

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"Немає просто взагалі цих механізмів. Вони щось там десь підписують, щось вирішують. Вони непрозорі, незрозумілі ці механізми", - заявив член наглядової ради Фонду оборони країни Геннадій Корбан.

"Завядки таким людям, як Ковальчук, котрі знаходять горизонтальні комунікації з тією стороною, і виходять такі дивовижні порятунки", - додав він.

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Після короткого відпочинку в Дніпропетровську звільнені вирушили на Чернігівщину, щоб якнайшвидше побачити рідних.