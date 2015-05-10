Російські солдати групами відмовляються їхати в Україну - Reuters

15:53, 10 травня 2015
Війна
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Через небажання брати участь у конфлікті на сході України російські солдати групами залишають армію, передає британське агентство Reuters.

минобороны.рф

Російські солдати групами йдуть з армії через конфлікт в Україні, про що Рейтер розповіли самі колишні військові і правозахисники. Їх розповіді ставлять під сумнів твердження Кремля про те, що в Україні немає російських військ, а за бойовиків росіяни борються в якості добровольців.

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Кількість свідчень того, що в Україні росіяни воюють, зашкалює: на полях бою знаходять російське армійське озброєння, про це розповідають сім'ї російських солдатів і українські полонені, які говорять, що були схоплені російськими десантниками.

Після вбивства опозиціонера Бориса Нємцова соратники політика закінчують роботу над доповіддю, в якій будуть описані нові свідоцтва російської військової присутності в Україні.

Однак досі рідко вдавалося знаходити російських солдатів, які брали участь у бойових діях в Україні і готових про це розповідати. Ще рідше виходило поговорити з тими, хто через це звільнився з армії.

Рейтер зв'язався з п'ятьма військовими, які разом з товаришами нещодавно залишили службу, в тому числі і з двома з них, які зізналися, що звільнилися через те, що солдатів відправляють в Україну.

Один з них живе в Москві. Він розповів, що влітку минулого року був відправлений у Ростовську область на навчання, але замість цього опинився в Україні на танку в складі бронеколони.

"Якийсь підполковник вже після перетину кордону сказав, що можуть посадити за невиконання наказу. Деякі відмовлятися стали там далі перебувати", - сказав колишній військовий, який служив в елітній Кантемирівській танковій дивізії. Як і інші, він говорив на умовах анонімності, побоюючись можливого переслідування.

Він бачив, як солдати відмовлялися воювати.

"При мені таких було двоє. Кудись їх забрали. Підполковник говорив, що на них завели кримінальну справу, а насправді, ми їм потім подзвонили, вони вдома були, просто звільнилися".

Колишні російські солдати і правозахисники розповіли Рейтер про те, як деякі солдати бояться їхати в Україну, як їх змушують воювати там або що вони розчаровані тим, як їх зустріло командування після повернення з української території.

Колишній танкіст з Москви каже, що не поїхав би в Україну по своїй волі.

"Та ні, навіщо? Це не наша війна. Якби війська там були офіційно, то так, це вже інша справа".

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