Бойовики обстріляли з гранатометів позиції сил АТО біля Жолобка та Щастя

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, з 06.00 ранку до 18.00 години терористи в ході обстрілів позицій українських військ знову використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«В районі Луганського були зафіксовані випадки відкриття вогню з 82-мм мінометів, а неподалік Жолобка та Щастя стріляли з протитанкових гранатометів», - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що незаконні збройні формування інтенсивно стріляли з 152-мм гармат поблизу Авдіївки. По Пісках вели вогонь з великокаліберних мінометів, а по Мар’їнці та шахті Дутовка з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Північніше Сизого застосували стрілецьку зброю.

В 16.25 поруч з населеним пунктом Мар'їнка позиції сил АТО обстріляв снайпер.

«З 122-мм артилерії та 82-мм мінометів злочинці обстріляли Луганське, Лозове та Світлодарське», - повідомляє прес-центр.

Також у зазначений період підрозділи Збройних Сил України зафіксували проліт двох безпілотних літальних апаратів противника в напрямку населених пунктів Знам’янка - Кряківка та Широкине – Маріуполь.