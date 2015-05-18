"Заробіток" бойовиків на Донбасі впав до 1,5 тисячі гривень на місяць - Тимчук

Військове «командування ЛНР» вирішило суворо боротися з пияцтвом серед бойовиків.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, затримання в п'яному вигляді тепер каратиметься арештом і якимись «суспільно-корисними» роботами, а також нововведеними покараннями - штрафами і зменшенням грошового утримання.

При цьому відзначається падіння «заробітку» у деяких бандформуваннях до 1500-2000 грн на місяць. У деяких угрупованнях взагалі перестали платити - затримка з виплатами перевищує два місяці.

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На окупованій території спостерігається ажіотаж з нібито «закриттям мережі магазинів «Брусничка» - покупці в буквальному сенсі слова все змітають з полиць.

Після серії зіткнень диверсійно-розвідувальних груп зі складу бандформування «Призрак» («Привид») з українськими підрозділами в районі Кримського, Донецького, Новотошківського і 29-го блокпосту протягом кількох діб до лікувальних установ Стаханова і Алчевська надійшли до 8 транспортів з пораненими бойовиками, в основному з кульовими пораненнями.

У смузі між Сніжним і Донецьком (Торез, Шахтарськ, Зугрес) спостерігається значна кількість випадків мародерства «ополченців» зі складу розформованих або «зачищених» формувань. Мародери, які не мають якогось централізованого керівництва, засобів і коштів, щоб залишити зону АТО, збиваються в банди, грабують і мародерствують. Місцеві «комендатури» терористів неодноразово намагалися проводити «зачистки», але безрезультатно, підкреслює Тимчук.