Бойовики Мозгового з угрупування "Призрак" заявили про підготовку наступу на сили АТО - Тимчук

Керівництво бандформування під назвою "механізована бригада "Призрак" (Мозговий) заявляє про підготовку до наступу на позиції українських військ.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Угрупування ("Призрак" - прим. УНІАН) веде активні переговори з представниками російських формувань про "розмежування смуг відповідальності" в районі Дебальцевського плацдарму. Паралельно дане бандформування веде постійні обстріли позицій сил АТО та цивільних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

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Також у "ДНР" третю добу тривають "навчання з бойової готовності". Найбільш активно "навчання" проходять у трьох районах міста: Київському, Кіровському та Петровському.

Відзначається активне переміщення бронетехніки та артилерії. В рядах бойовиків посилено поширюються чутки про "масований наступ" українських військ після парламентських виборів, які пройшли у неділю 26 жовтня.