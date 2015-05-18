Найгарячішими точками залишаються Чермалик, донецький аеропорт та Троїцьке

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко. За його словами, на Маріупольському напрямку найгарячішою точкою зіткнення вчора було с. Чермалик: противник відкрив вогонь по українських позиціях з мінометів, що розташовані поблизу села Лукове.

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«На Донецькому напрямку знову активізувалися бойові дії в районі аеропорту. Противник має серйозну вогневу підтримку і активно використовує 120-мм міномети та 152-мм гармати, що підлягають відведенню відповідно до Мінських домовленостей. Не стихає вогонь противника і на західних околицях Горлівки (йдеться про село Лозове) та під Світлодарськом», - додав Лисенко.

На Луганському напрямку вчора відбулася перестрілка між нашими військовими і противником у районі села Троїцьке. Бій тривав близько двох годин, бойовики застосували БМП, зенітну установку та стрілецьку зброю, ведучи вогонь із району Санжарівки. В районі Попасної і села Золоте ворог застосував проти сил АТО танки та міномети.

Окрім цього, на околиці Попасної на фугасі підірвався автомобіль з військовослужбовцями Національної гвардії та трьома волонтерами, внаслідок чого двоє волонтерів, офіцер і солдат НГУ загинули, ще одного волонтера важко поранено.

Також бойовики здійснили серію мінометних обстрілів позицій українських сил біля Щастя.