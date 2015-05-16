Бойовики вступили в бій з силами АТО поблизу Щастя

Про це повідомляє прес-центр АТО. Так, в районі Широкиного вони кілька разів відкривали вогонь з гранатометів, протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї. Крім того, поблизу Новоселівки-2 і Широкиного били з 120-мм ствольної артилерії. Працював тут і снайпер. Поблизу міста Щастя Луганської області між українськими військовими і бойовиками відбулося бойове зіткнення. Бойовики вели вогонь з 120-мм мінометів, автоматичного станкового гранатомета (АГС-17) та стрілецької зброї.

Читайте такожЗа добу бойовики 10 разів обстрілювали сили АТО з великокаліберної зброїТакож бойовики обстріляли позиції сил АТО на північний схід від населеного пункту Лозове з 152-мм артилерії і 120-мм мінометів. Крім того, під вогонь автоматичного станкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї потрапила шахта Бутівка. Крім того, що бойовики ведуть вогонь по позиціях українських військових, вони активно проводять розвідку. Їх безпілотники були помічені в небі над населеними пунктами Водяне і Маріуполь.

Тим часом, військовослужбовці одного з мотопіхотних батальйонів Збройних сил завершили триденну роботу по ремонту водонапірної башти в селі Бердянське, що знаходиться в декількох кілометрах від Широкиного.