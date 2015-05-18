Бойовики з гранатометів обстріляли Піски та шахту Бутовка

Так, сьогодні на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, загарбники стріляли із 82-мм мінометів. А по Широкино вели вогонь з стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

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«На Донецькому напрямку незаконні збройні формування російсько-терористичних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по Пісках та шахті Бутовка. А по Опитному з крупнокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку по населеним пунктам Новотошківське та Щастя бандити вели вогонь з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«З 120–мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів на Артемівському напрямку загарбники обстріляли Золоте, Ленінське та Луганське.

В районі Троїцького наші прикордонники та розвідники вступили у бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.

Безпілотні літальні апарати загарбників були зафіксовані у небі за напрямками Новоайдар–Северодонецьк, Райгородка–Щастя, Донецький–Славяносербськ та Толоковка–Комінтерново», - зазначається в повідомленні.