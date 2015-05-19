СБУ намагається вийти на контакт з родичами затриманих на Донбасі російських військових - Лубківський

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам у військовому госпіталі в Києві, де перебувають на лікуванні ці поранені росіяни, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"Ми будемо продовжувати намагатися вийти на близьких та рідних Єрофеєва і Александрова… і це їхнє бажання. Поки наші зусилля, на жаль, були марними - ми не змогли додзвонитись до родичів за наданими нам Александровим телефонами (Єрофеєв телефонів не пам'ятає), але будемо намагатися це робити сьогодні", - сказав Лубківський.

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Він поінформував, що сьогодні під час зустрічі затриманих з представниками міжнародних правових організацій з боку російських військових не було висловлено жодних нарікань на умови утримування та лікування.

"Як би нам не було тяжко, як би ми не розуміли, що ми маємо справу із людьми, які прийшли на нашу територію зі зброєю, які сьогодні проходять в рамках кримінального процесу за 258-ю статтею (участь у терористичній організації), ми будемо надавати їм необхідну медичну допомогу і відповідний захист в рамках міжнародного права. Це наша абсолютно чітка позиція", - запевнив Лубківський.

Він ще раз наголосив, що у даному випадку українська сторона має справу із діючими військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.