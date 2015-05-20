Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Маріуполя

"Неспокійно по всій лінії від Гранітного до Широкино... Підтримайте молитвою і вірою українських вояків", - написав у Facebook боєць 79-ї бригади Андрій Хоманчук

Крім того, заступник начальника ГУ МВС у Донецькій області Ілля Ківа повідомив у Facebook: "Під Маріуполем, село Широкіно, почався в 19.45 щільний обстріл наших позицій з мінометів, танків, ствольної артилерії... ".

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Як відомо, у вівторок внаслідок боїв на лінії розмежування в Луганській області, в районі Катеринівки загинуло троє бійців АТО. Ще шестеро отримали поранення