З полону бойовиків звільнили ще двох військових

З полону терористів звільнено ще двох військовослужбовців Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Сьогодні зусиллями українських переговорників були звільнені із заручників незаконних збройних формувань двоє військовослужбовці Національної гвардії України – солдати Микола Валебний та Ігор Панчишин», - сказав він.