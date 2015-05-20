З полону бойовиків звільнили ще двох військових
14:54, 20 травня 2015Війна
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Зусиллями переговорників були звільнені із заручників двоє військовослужбовців Національної гвардії України.
REUTERS
З полону терористів звільнено ще двох військовослужбовців Національної гвардії України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Сьогодні зусиллями українських переговорників були звільнені із заручників незаконних збройних формувань двоє військовослужбовці Національної гвардії України – солдати Микола Валебний та Ігор Панчишин», - сказав він.
З полону бойовиків звільнили двох військовослужбовців Нацгвардії
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