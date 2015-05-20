За час АТО загинули 152 бійця Нацгвардії України

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Згідно з повідомленням, на сьогодні у містах та селах України відкрито 31 меморіальну та пам’ятну дошку у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Херсонській, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Окрім того, іменами загиблих героїв названо 10 вулиць у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях України. А у селі Білоберізка Верховинського р-ну, Івано-Франківської області на честь загиблого дресирувальника кінологічної групи 1-го патрульного батальйону військової частини 4114 солдата Богдана Шлемкевича – перейменовано дошкільний навчальний заклад.

«137 військовослужбовці навічно зараховані до списків військових частин. Їх імена щоденно зачитують на вечірніх перевірках. У всіх підрозділах Національної гвардії є куточки пам’яті з інформацією про загиблих героїв. 73 загиблих гвардійця занесені до книги пам’яті працівників ОВС», - йдеться в повідомленні.

У той же час двоє гвардійців нагороджені найвищою державною нагородою України орденом "Золота Зірка". Їм присвоєні звання Герой України. Це генерал-майор Сергій Кульчицький, який загинув 29 травня 2014 року в зоні бойових дій під час антитерористичної операції у місті Слов'янськ Донецької області, і лейтенант Богдан Завада, який підбив ворожий БТР, знищив 10 противників і цим допоміг перегрупуватися бійцям Нацгвардії на блокпосту.