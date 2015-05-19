В Івано-Франківську на честь загиблого в АТО генерал-майора Кульчицького назвали вулицю

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, таке рішення прийняли депутати сьогодні на засідання сесії міськради.

Відповідно до рішення, вулицю "Проектна-2" на території садибної забудови садового товариства "За мир" названо іменем Генерала Кульчицького. Департаменту комунального господарства, транспорту та зв’язку виконавчого комітету міської ради доручено забезпечити встановлення аншлагів з назвами вулиці та впорядкувати транспортну схему міста з новою назвою вулиці.

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Також міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Івано-Франківська" січовому стрільцю Борису Францу Яковичу.

Довідка УНІАН. Сергій Кульчицький - український військовий, генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України. Загинув 29 травня 2014 року в зоні бойових дій під час антитерористичної операції у місті Слов'янську Донецької області. Вертоліт Мі-8, на якому знаходився генерал-майор та ще 11 військових, був збитий терористами неподалік гори Карачун.

Борис Франц Якович – народився у Станіславові (нині - Івано-Франківськ УНІАН). У складі австро-угорської армії брав участь у Першій світовій війні, потрапив до російського полону. Останнє звання в австро-угорській армії — фендрих. З середини грудня 1918 р. — командир кінного дивізіону Січових стрільців 1-ї Січової дивізії військ Директорії. У середині липня 1919 р. дивізіон було розгорнуто у кінний полк Січових стрільців Дієвої армії УНР. Загинув у 1944 році на Волині.