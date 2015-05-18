У Тольятті пройшла акція протесту біля військової бази - вимагали виведення військ РФ з України

Як стало відомо, акція розпочалася о 10 годині ранку і тривала не більше 20 хвилин.

Близько десяти чоловік, підійшовши до контрольно-пропускного пункту військової бази, стали викрикувати антивоєнні гасла і спробували розгорнути плакати, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожЗатриманих під Щастям російських спецпризначенців доставили до Києва

Учасники вимагали виведення російських військ з України.

Поліція розігнала акцію протесту, однак ніхто з протестувальників затриманий не був.

Мітингувальники відмовилися назвати кореспонденту Бі-бі-сі свої імена і прізвища.

Однак, як розповів один з учасників акції, прийти до військової бази їх змусило повідомлення про затримання на Україні російських спецназівців.

Раніше ЗМІ поширили відеозапис, на якому, як стверджується, показаний допит одного з полонених. Молодий чоловік називає себе сержантом Олександром Александровим і каже, що служить за контрактом у 3-й бригаді спецназу ГРУ в Тольятті. Своїм командиром він називає Євгена Єрофєєва.

Представники військкомату Тольятті і Міністерства оборони від офіційних коментарів утрималися.

Як розповіли Бі-бі-сі журналісти ЗМІ Тольятті, вони отримали від влади негласну заборону на висвітлення ситуації з полоном в Україні тольяттінськіх військових.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в понеділок повторив офіційну позицію російської сторони: "Неодноразово говорилося і нами, і міністерством оборони, що ніяких російських військових в Донбасі немає".