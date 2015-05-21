Дніпропетровські розвідники тренуються перед поїздкою у зону АТО (фоторепортаж)
13:39, 21 травня 2015Війна
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Розвідники активно проводять тренування.
Розвідники готуються до АТО / Фото групи "Інформаційне Опір"
Дніпропетровські розвідники тренуються перед пїздкою в зону проведення Антитерористичної операції.
Про це повідомляє група "Інформаційний опір".
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Як повідомляв УНІАН, 19 березня українська армія також почала брати участь у тренуваннях з британськими військовими інструкторами.
Британські військові передають українським колегам медичні, логістичні, розвідувальні знання та діляться навичками ведення піхотного бою.
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