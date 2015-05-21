Дніпропетровські розвідники тренуються перед поїздкою у зону АТО (фоторепортаж)

13:39, 21 травня 2015
Війна
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Розвідники активно проводять тренування.

Разведчики готовятся к АТО / Фото группы

Дніпропетровські розвідники тренуються перед пїздкою в зону проведення Антитерористичної операції.

Про це повідомляє група "Інформаційний опір".

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня українська армія також почала брати участь у тренуваннях з британськими військовими інструкторами.

Британські військові передають українським колегам медичні, логістичні, розвідувальні знання та діляться навичками ведення піхотного бою.

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