За минулу добу на Донбасі поранені п'ятеро українських військових

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі п'ятеро українських військовослужбовців зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожБойовики регулярно порушують мінські домовленості і використовують "Гради" – Лисенко "За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак п'ятеро наших бойових побратимів зазнали поранень", - наголосив Мотузяник.