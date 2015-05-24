За минулу добу на Донбасі поранені п'ятеро українських військових
14:22, 24 травня 2015Війна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
Українські військові відбивають атаки бойовиків / mil.gov.ua
Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі п'ятеро українських військовослужбовців зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожБойовики регулярно порушують мінські домовленості і використовують "Гради" – Лисенко "За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, однак п'ятеро наших бойових побратимів зазнали поранень", - наголосив Мотузяник.
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