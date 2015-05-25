Чотири КамАЗи з російськими військовими вирушили у бік Макіївки - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

За даними групи «Інформаційний опір», протягом вихідних найактивніше переміщення автотранспорту логістики бойовиків було зафіксовано між Луганськом, Алчевським та Перевальським.

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Між містами Шахтарськ і Харцизьк активно переміщується як автотранспорт, так і бронетехніка (включаючи танки), особливо з боку Іловайська.

Як підкреслив Тимчук, зафіксовано рух «колони з 4-х КамАЗів і 1-го БТР-80 між Іловайськом і Харцизьком у бік Макіївки. Було помічено посилену озброєну охорону, тентовані вантажівки. Ця колона перевозила військовослужбовців ЗС РФ, зафіксовано наявність засобів радіозв'язку у кожного військовослужбовця».

Крім того, помічено три 122-міліметрові гармати Д-30 у супроводі БТР-80 і БРДМ на марші між Антрацитом і Красним Лучом. Колона прямувала до Горлівки через Дебальцеве і Вуглегірськ.