У Луганській області на розтяжці підірвалися двоє військових

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, за минулу добу бойові дії тривали у кількох «гарячих точках» уздовж лінії розмежування, що проходить по Луганській області.

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Учора близько 15.00 на околиці Станиці Луганської підірвалися двоє українських бійців, які виконували бойове завдання біля берега Сіверського Дінця та зачепили розтяжку з гранатою. Один з них загинув, другий отримав тяжкі осколкові поранення. Зараз він перебуває у військовому госпіталі.

Крім того, бойовики з Веселої Гори неодноразово обстрілювали з гранатометів і мінометів м. Щастя (як уже повідомлялося, у результаті прямого влучення міни у відкритий розподільний пристрій частина області до ранку залишалася без електроенергії).

У сел. Троїцьке (Попаснянський район біля Дебальцевого) через обстріли з боку окупованого Калинового були пошкоджені лінії електропередач. Станом на ранок половина села, яка забезпечується електроенергією з Донецької області, залишається без світла, ремонтні бригади намагаються усунути пошкодження.

На околиці Кримського, а також у Попасній протягом ночі періодично спалахували перестрілки з автоматичної зброї, які мали локальний характер. Обидва населені пункти залишився поза зоною ураження, ніхто не постраждав.