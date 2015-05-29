Бойовики відновили обстріли в районі Донецького аеропорту, ситуація ускладнюється

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що в районі Донецького аеропорту противник веде щільний вогонь зі 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових гармат.

Також неспокійно у Мар’їнці та прилеглих територіях. "Зокрема наші позиції в селищі Березове Мар’їнського району протягом півгодини обстрілювалися з реактивних установок залпового вогню "Град", - сказав Лисенко.

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За його словами, бойовики ведуть вогонь не лише по військових. Так, напередодні вранці зі 120-міліметрових мінометів було обстріляне селище Гранітне.

Крім того, під Горлівкою вчора ввечері відбулася перестрілка зі стрілецької зброї, а з гранатометів - поблизу селища Кірове.