Бойовики ведуть між собою перестрілки, а втрати намагаються "списати" на військових - прес-центр АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук.

Як зазначається в повідомленні, "один з бойовиків на прізвисько "Мономах" вийшов в ефір у відкритій радіомережі зв’язку та доповів своєму командиру про обстріл ротного опорного пункту 8-ї мотострілецької роти 3-ї окремої мотострілецької бригади російсько-терористичних військ. За його інформацією, нібито "танк підрозділів ЗС України з району Майорська вів вогонь по їхніх позиціях… Є втрати - "200-х"- один та декілька "300-х".

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За результатами перевірки, зазначає прес-центр АТО, "штабом антитерористичної операції встановлено, що підрозділи Збройних Сил України, які виконують бойові завдання на даному напрямку, не відкривали вогонь з танку та іншого озброєння в цей час".

Водночас протягом поточного тижня почастішали випадки загострення протиріч між учасниками незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР", а також з ватажками самопроголошених республік. "З’ясування стосунків" неодноразово переходило у збройні зіткнення з жертвами як серед бойовиків, так і місцевими жителями.

Прес-центр нагадує, що "поблизу Широкиного недавній конфлікт між двома різними бандитськими угрупуваннями, що входять до так званої "ДНР", особисто "врегульовував" лідер бандформування Захарченко спільно зі своїм "колегою" – російським тризірковим генералом".

Інформація про нібито обстріл позицій бойовиків також має ознаки того, що терористи знову конфліктують та ведуть перестрілки між собою, а свої втрати намагаються "списати" на дії сил АТО, щоб виправдатися перед своїми кураторами, провину за загиблого та поранених намагаються перекласти на українських військовослужбовців.

"На одному з найближчих брифінгів штабу АТО буде оприлюднено більш детальну інформацію про випадки збройних сутичок між загонами так званих "ДНР" та "ЛНР", інформаційних провокаціях проти сил АТО, а також чергові докази російської військової присутності на території нашої держави", - підкреслюється в повідомленні.