Терористи "ЛНР" усе частіше воюють з "казаками" за сфери впливу - АП

14:25, 13 квітня 2015
Війна
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Терористи так званої Луганської народної республіки усе частіше воюють з "казаками" за сфери впливу.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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За його словами, "у стані бойовиків тривають внутрішні чвари".

 "Загони так званої "ЛНР" усе частіше вступають у збройні протистояння з проросійськими "казаками" через перерозподіл сфер впливу на тимчасово окупованій території Луганської області", - зауважив Мотузяник.

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