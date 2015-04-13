Терористи "ЛНР" усе частіше воюють з "казаками" за сфери впливу - АП
14:25, 13 квітня 2015Війна
773 0
Терористи так званої Луганської народної республіки усе частіше воюють з "казаками" за сфери впливу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики розстріляли загороджувальний загін російських військових у зоні АТО – розвідка
За його словами, "у стані бойовиків тривають внутрішні чвари".
"Загони так званої "ЛНР" усе частіше вступають у збройні протистояння з проросійськими "казаками" через перерозподіл сфер впливу на тимчасово окупованій території Луганської області", - зауважив Мотузяник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter