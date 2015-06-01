Під час бою під Мар'їнкою військовий потрапив у полон до бойовиків, двоє бійців загинули

Один з українських бійців потрапив у полон під час бою з терористами поблизу Мар'їнки у неділю.

Про це "5 каналу" телефоном повідомив заступник начальника міліції Донецької області. За словами Іллі Киви, диверсійно-розвідувальна група з 15 бойовиків зав'язала бій з українськими захисниками. Двоє бійців АТО загинули, одного поранено. У терористів двоє тяжко поранених, яких вони забрали з собою.

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"ДРГ з боку контрольованої бойовиками території зайшла на нашу територію між двома блокпостами і нарвалася на секрет. Так як сили бойовиків були майже в два рази більші, вони вступили у бій. Під час бою двоє військовослужбовців загинули. Коли розвідка підійшла, ДРГ почали відступати і забрали з собою одного військовослужбовця", - повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Кива.