У Краматорську міліціонера-терориста засудили до восьми років ув'язнення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«Під час досудового розслідування встановлено, що в середині травня 2014 року, у період, коли місто Краматорськ тимчасово перебувало під контролем бойовиків, оперуповноважений Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області вступив до лав терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомлені .

Читайте такожСБУ затримала у Молдові одного з ватажків угруповання "Сомалі" (фото)Окрім цього, входячи до складу бойовиків, міліціонер-зрадник брав участь у розбійному нападі на приватне підприємство, яке було пограбоване злочинцями. Також, під час обшуку в будинку правоохоронця вилучено вогнепальну зброю та набої до неї.

Чоловіка засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст.258-5 (участь у терористичній організації), ч.3 ст.186 (грабіж) та ч.1 ст. 263 (зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів).