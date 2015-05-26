У Донецьку зафіксовано скупчення не менше 120 одиниць бронетехніки бойовиків - Тимчук
07:59, 26 травня 2015Війна
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У двох кварталах Донецька зафіксовано скупчення техніки бойовиків.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook пише координатор «Інформаційного опору», народний депутат України Дмитро Тимчук.
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«У Петровському та Кіровському районах м. Донецьк продовжує накопичуватися бронетехніка НВФ. Вона розосереджена на авторемонтних підприємствах міста і у логістичних терміналах, а також замаскована в безпосередній близькості від житлових кварталів. На сьогоднішній день, за оцінками групи ІС, тут знаходиться не менше 120 одиниць бронетехніки», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що чверть із зафіксованої техніки – танки, в основному Т-72М, Т-72БА, Т-72Б3, є і Т-64Б і Т-64БВ.
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