У Донецьку зафіксовано скупчення не менше 120 одиниць бронетехніки бойовиків - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook пише координатор «Інформаційного опору», народний депутат України Дмитро Тимчук.

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«У Петровському та Кіровському районах м. Донецьк продовжує накопичуватися бронетехніка НВФ. Вона розосереджена на авторемонтних підприємствах міста і у логістичних терміналах, а також замаскована в безпосередній близькості від житлових кварталів. На сьогоднішній день, за оцінками групи ІС, тут знаходиться не менше 120 одиниць бронетехніки», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чверть із зафіксованої техніки – танки, в основному Т-72М, Т-72БА, Т-72Б3, є і Т-64Б і Т-64БВ.