У Держдумі звинуватили Київ в загостренні ситуації на Донбасі

Голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков звинуватив Київ у загостренні ситуації на Донбасі і пов'язав обстріли в Мар'їнці з наближенням дати, коли Євросоюзу належить вирішувати долю санкцій проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Чим ближче до дня, коли ЄС вирішує, продовжити санкції проти Росії, тим сильніше обстріл Донбасу з боку Києва. Жорстка закономірність», — зазначив Пушков.

Чем ближе к дню, когда ЕС решает, продлить ли санкции против России, тем сильнее обстрелы Донбасса со стороны Киева. Жесткая закономерность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 3, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі Мар'їнки 3 червня в результаті боїв загинули троє українських бійців, 31 - поранений.