У Держдумі звинуватили Київ в загостренні ситуації на Донбасі

02:46, 04 червня 2015
Війна
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Голова комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Олексій Пушков звинуватив Київ у загостренні ситуації на Донбасі.

Reuters

Голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков звинуватив Київ у загостренні ситуації на Донбасі і пов'язав обстріли в Мар'їнці з наближенням дати, коли Євросоюзу належить вирішувати долю санкцій проти Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Чим ближче до дня, коли ЄС вирішує, продовжити санкції проти Росії, тим сильніше обстріл Донбасу з боку Києва. Жорстка закономірність», — зазначив Пушков.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі Мар'їнки 3 червня в результаті боїв загинули троє українських бійців, 31 - поранений.

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