Номери родичів захоплених спецпризначенців з РФ заблоковані або не відповідають - російський правозахисник

Затримані на Донбасі російські спецпризначенці капітан Євген Єрофєєв і сержант Олександр Александров з моменту затримання не можуть зв'язатися з рідними, всі відомі їм телефони родичів заблоковані або не відповідають.

Про це УНІАН повідомив член Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Російської Федерації Сергій Кривенко за підсумками відвідування російських військовослужбовців у київському госпіталі.

Він заявив, що російські військові хвилюються за рідних і просили надати їм допомогу у встановленні контактів з родичами.

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Російський правозахисник нагадав, що українські власті пред'явили Єрофеєву і Александрову звинувачення в тероризмі. За законом України про безоплатну правову допомогу, колегією адвокатів м. Києва їм надані адвокати, які говорять російською мовою. З адвокатами вони вже почали працювати, і Єрофеєв, і Александров заявили, що адвокати їх цілком влаштовують. Пред'явлена їм стаття (частина 3 статті 285 Кримінального Кодексу України) як максимальну міру покарання передбачає довічне ув'язнення. За словами адвокатів, вони будуть домагатися перекваліфікації цієї статтю на статтю «шпигунство» (стаття 114, від 10 до 15 років позбавлення волі), але це лише у тому разі, якщо вдасться довести, що і Єрофеєв, і Александров є діючими військовослужбовцями російських Збройних сил, розповів Кривенко.

За його словами, поки що російська влада офіційно не відповіла на запити адвокатів, передані російському консулу, в яких містилися прохання підтвердити особистості і статус обвинувачених. Оскільки під час затримання у них ніяких документів виявлено не було, то і прізвища, і ким вони є, відомі лише зі слів обвинувачених.

"Як голова постійної комісії з військово-цивільних відносин РПЛ беру справу щодо захисту прав Єрофеєва і Александрова на контроль", - сказав Кривенко.