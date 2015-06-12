ОБСЄ зафіксувало концентрацію важкого озброєння бойовиками "ДНР"

Про це повідомляє DT.ua

СММ зазначає, що, крім усього іншого, були виявлені ЗРК "Оса", система ППО малої дальності, вісім танків, дев'ять військових вантажівок і двадцять БТР.

Також в підконтрольному "ДНР" Іловайську (31 км на південний схід від Донецька) представники ОБСЄ виявили 32 військові вантажівки.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що її фахівцям перешкоджають використовувати безпілотники з обох сторін лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.