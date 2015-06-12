Пожежу на підірваному газопроводі на Донеччині загасили, там працюють сапери

Про це повідомив прес-офіцер Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Руслан Семенюк, передає "Українська правда".

Він заявив, що пожежу вдалося загасити і припинити витік газу. Однак ремонтні бригади поки не можуть приступити до ремонту.

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"Навколо газопроводу зафіксовані міни, які не розірвалися, тому працюють дві групи саперів, що розміновують ділянку", - пояснив Семенюк.

Крім того, він додав, що після розмінування ремонтна бригада приступить до ремонту.

Семенюк також повідомив, що про режим припинення вогню у цій місцевості домовилися ще вранці одразу після атаки.

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Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що Маріуполь, Бердянськ і Волноваха залишилися без газу через пошкодження бойовиками газопроводу.

Начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін сьогодні вранці написав на своїй сторінці у Facebook, що в результаті обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід.

"В результаті мінометного обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід на території Ясинуватського району, між Красногорівкою та Новокалиновим. У безпосередній близькості до Авдіївки горить газ. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив він.